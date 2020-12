De Witte: "Mocht ik kunnen, ik zou ontslag Thorup waarschijnlijk ongedaan maken"

"Ik heb de sleutels in handen om ja of nee te zeggen"

Het ontslag van Jess Thorup na twee speeldagen van de competitie is achteraf gezien de kiem gebleken van veel meer problemen bij AA Gent. Ivan De Witte geeft toe dat hij de situatie niet goed heeft ingeschat.

"Jess Thorup heeft veel verdiensten bij AA Gent, maar er was een ding dat we als bestuur als een probleem zagen en dat was dat de defensieve organisatie beter kon. Je moet begrijpen dat we dachten dat we een stap vooruit konden zetten als we aan het spel van Gent defensieve organisatie konden toevoegen", zegt De Witte.

"Dat is de reden dat Wim De Decker aangetrokken is (in eerste instantie als assistent). In de voorbereiding en het begin van de competitie bleven we echter verliezen. Ik geef toe dat er toen waarschijnlijk wat ongerustheid ontstaan is. Ook bij mij. Sommigen zeiden zelfs paniek, maar dat vond ik er wat over."

"Ik heb de impact van het ontslag van Thorup wel niet goed ingeschat. Of ik het ontslag teniet zou doen als ik zou kunnen? Waarschijnlijk wel ja. Ik denk dat we iets te snel hebben gereageerd. Ik ben ook maar een mens. Al die verliespartijen, ik verwachtte dat niet."

"Ik moet mijzelf daar de verantwoordelijkheid geven, want ik heb de sleutel om ja of nee te zeggen. Ook als de wind daarvoor uit andere hoek of de ganse organisatie komt. Als ik ja zeg, dan moet ik de verantwoordelijkheid dragen. Dat heb ik bij deze publiekelijk toegegeven."