De Vreese moet plots op zoek naar nieuwe ploeg: "Ik geef niet op"

"Maar er speelden nog andere zaken. Ik kan er zelf niets aan doen en ik wil mijn energie niet steken in iets waar ik geen vat op heb. Mijn focus ligt nu op een nieuw team in 2021."

"Ik had nooit kunnen denken dat ik in deze periode geen contract meer zou hebben", zegt De Vreese. "Als het vanwege mijn prestaties was geweest, had ik er nog mee kunnen leven."

De Vreese: "Overwinning voor kopman is overwinning voor mezelf"

De 32-jarige prof is vastberaden dat hij nog iets kan bijdragen in het peloton. "Ik kan mijn ervaring overbrengen op de jonge garde. Bij Astana werden de nieuwkomers steevast op mijn kamer gelegd, zodat ik ze tips kon geven."

De Vreese schaaft in Calpe aan zijn conditie. "Dat is het beste dat ik kan doen als voorbereiding op een nieuw seizoen. Het is niet gemakkelijk om te trainen zonder vooruitzichten, maar moeilijk gaat ook."

Als meesterknecht loodste De Vreese zijn kopman Michael Valgren Andersen in 2018 onder meer naar overwinningen in de Omloop en de Amstel Gold Race. "Mijn sterkte is de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen voor mijn kopman", zegt hij.



"Een overwinning voor mijn kopman is een overwinning voor mezelf. Die sterkte wil ik gebruiken in de toekomst. Ook in de grote rondes? Graag zelfs. In 2017 was ik uitzonderlijk sterk in de Vuelta en kreeg ik te horen dat het zeker niet mijn laatste ronde zou zijn. Maar het is bij die ene kans gebleven."



Misschien kan De Vreese zich nog in de markt zetten als "de beste rapper van het peloton"? "Een sfeermaker? Dat is wat ongelukkig gekozen. Maar de beste prestaties haal je alleen met de nodige teamspirit en plezier in de job."