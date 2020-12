Club Brugge speelt tegen Lazio voor de 1/8e finales en liefst 11,7 miljoen euro

Op sportief vlak kan Club Brugge al niet mopperen over zijn Europese campagne.

Dankzij twee overwinningen tegen Zenit Sint-Petersburg en het gelijkspel tegen Lazio is het voor aanvang van de slotspeeldag van de groepsfase al zeker van een vervolgstuk in de Europa League.

Door de zekerheid over dat vangnet in het kleinere Europese broertje zal Club Brugge met een iets meer ontspannen gevoel om 18.55u aan de aftrap verschijnen in het Stadio Olimpico, maar het succesverhaal smaakt naar meer.

De opdracht is (lood)zwaar, maar de uitgangspositie is duidelijk: alleen een overwinning is voldoende om door te stoten naar de 1/8e finales van de Champions League.

Voor een Belgisch team is die kwalificatie meer dan alleen maar prestige. Na Anderlecht in 2000-2001 en AA Gent in 2015-2016 zou Club nog maar de derde Belgische ploeg zijn die dat huzarenstukje - door de sportieve en financiële verhoudingen in Europa - voor mekaar krijgt.