Clement: "Geen mooiere plaats dan Rome om geschiedenis te schrijven"

Club Brugge is al zeker van Europese overwintering, maar verkiest uiteraard de Champions League boven de Europa League. Met een zege tegen Lazio blijft de landskampioen in het kampioenenbal. "We willen meer dan een puntje", bevestigt coach Philippe Clement.

Philippe Clement had geen moeite om zijn spelers te motiveren voor het uitstapje naar Rome. "Als dat nodig zou zijn, dan zou die speler geen plaats hebben bij Club Brugge." "Er is geen mooiere plaats om geschiedenis te schrijven dan Rome. Elk jaar willen we beter doen. We willen meer dan een puntje, we willen ons kwalificeren voor de knock-outfase." Clement heeft de aandachtspunten voor Lazio grondig bestudeerd. "Ze willen niet de hele tijd de bal, maar zijn heel sterk op de counter. Met twee of drie passes staan ze voor je doel en daar zijn ze geweldig efficiënt." "Lazio vormt ook een stevig blok. Ze geven niet veel goals weg. We mogen dus niet op de counters lopen en moeten onze kansen nu wel afmaken."

Clement: "Ik heb vertrouwen in volledige spelersgroep"

In de heenwedstrijd ontbraken wat sterkhouders bij Lazio, maar morgen neemt Club Brugge het op tegen de Romeinen op volle sterkte. Clement hoopt dat hij ook zijn sterkste ploeg tussen de lijnen kan gooien in het Stadio Olimpico. Ruud Vormer, die dit weekend een nachtje in het ziekenhuis doorbracht met buikklachten, reisde mee naar Rome. "Hij voelt zich beter door de medicatie", zegt Clement. "Hij traint vandaag mee met de groep en dan zien we wel of hij wedstrijdfit is. Hetzelfde geldt voor Deli en Diatta."

Omdat Horvath zo sterk was tegen Zenit, spelen we morgen nog voor de kwalificatie.