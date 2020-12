Cavendish brengt eigen sponsors mee naar DQT, Lefevere: "Zei hem dat ik geen euro meer had"

Lefevere: "Ik zei Mark dat ik geen euro meer had"

Even leek het erop dat de wielercarrière van Mark Cavendish erop zat. Na een anticlimax bij Bahrain-McLaren ging de Britse sprinter alsnog op zoek naar een nieuw team. Oude liefde Deceuninck-Quick Step kwam al snel naar boven. Maar dat bleek allemaal niet zo makkelijk.

In een interview met Cyclingnews vertelde Patrick Lefevere dat Cavendish zijn eigen sponsors meebrengt naar het team, waardoor er toch een plekje was voor de Brit.

"Mijn hart zei ja, mijn verstand niet", zegt Lefevere. "Het is een risico, maar hij kan het team veel bijbrengen. Hij is nog steeds populair en we kregen alleen maar positieve reacties op Twitter. Ik ben blij dat iedereen gelukkig is en dat hij een nieuwe kans krijgt. Ik denk niet dat hij het verdiende zo te stoppen na zijn laatste koersen."

"Ik heb altijd een goede relatie met Mark onderhouden. Hij vertelde me dat hij wou terugkomen toen hij nog bij Dimension Data reed. En nadien bij Bahrain-McLaren. Maar dit jaar zag je ook wat ik zag: Cavendish die mee in de ontsnapping ging vanaf kilometer nul in de Ronde van Vlaanderen, een Cavendish die weende na Gent-Wevelgem."

"Na zijn laatste koers in De Panne was hij in een hotel in Kortrijk. Ik nodigde hem uit in mijn kantoor. Hij zei: "Ik wil niet stoppen op deze manier. Ik wil terugkomen." Ik antwoordde dat ik geen euro meer had, dat het budget op was."