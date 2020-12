Belgisch kampioen Zwift Lionel Vujasin: "Behoor tot kransje WK-favorieten"

"Ergens tussen veldrijden en puntenkoers op de piste"

"Ik vond onderdak bij de Canyon esports-ploeg en won ondertussen al enkele mooie races. Vandaag maak ik deel uit van het kransje toppers in een sporttak die in ijltempo aan het boomen is. Dat maakt het nog zoveel leuker. Dit is echt topsport hoor. Wie daaraan twijfelt, daag ik uit zelf eens mee te doen.”

"Ook al omdat bleek dat ik al vrij snel mooie resultaten liet optekenen. Ik breng nu wekelijks 10 à 12 uur door op de fiets. En dat volstaat om in de wedstrijden een hoofdrol te kunnen vervullen."

Vujasin, in het verleden actief als veldrijder en mountainbiker, maakte de overstap naar het virtueel racen toen hij geen tijd meer had om zijn toenmalige sportactiviteiten te combineren met zijn voltijdse job. “Ik kwam terecht bij Zwift toen ik een andere manier zocht om aan intervaltraining te doen. En ik vond het meteen razend interessant."

"Je moet duurvermogen paren aan explosieve inspanningen. Maar als het recente verleden één ding heeft bewezen, dan is het toch wel dat koersen op dit platform een aparte specialiteit is geworden. Met renners die specifiek uitblinken in dit domein.”

Belgian Cycling Team trekt met een tienkoppig team richting het WK esports. Negen mannen en één vrouw. Bij de mannen rekent België op onder anderen Lionel Vujasin, de Belgische kampioen Zwift. In een interview met Belgian Cycling Magazine blikt de Luikenaar vooruit op het WK.

Dit is echt topsport hoor. Wie daaraan twijfelt, daag ik uit zelf eens mee te doen.

Vujasin had corona: "Maar nu weer waarden van voor besmetting"

Belgisch kampioen is Vujasin al, maar een regenboogtrui erbij zou eens zo mooi zijn. “Ik neem aan dat de wedstrijd in het voordeel zal uitdraaien van renners die deel uitmaken van het kransje toppers op Zwift", zegt de Luikenaar. "Dat herleidt het kandidatenlijstje tot een man of twintig. Daar hoor ik bij. Het wordt een spannende race."

Het wordt de eerste keer dat Vujasin in het shirt van de Belgische nationale ploeg zal rijden. “Ik herinner me nog hoe ik als kleine jongen samen met mijn opa naar videobanden van wedstrijden van vroeger keek. Ik zag Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck schitteren in die mooie blauwe trui."

"En zoveel jaar later ben ik aan de beurt. Ook al ziet niemand me straks in levende lijve rijden, ik ben trots op het feit dat ik mijn land mag vertegenwoordigen.”

De voorbereiding van Vujasin verliep niet 100%, hij liep een coronabesmetting op. "Ik hoop dat dat wel zal meevallen. Ik verloor een drietal weken in de voorbereiding, maar de recente testen wezen toch uit dat ik vrij snel opnieuw de waarden had van voor de besmetting."