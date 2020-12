Armée vindt onderdak bij Qhubeka Assos: "Een eer om hier deel van uit te maken"

"Proberen nog beter te worden"

De 34-jarige Armée fietste de voorbije zeven seizoenen voor Lotto. Daarvoor droeg hij het shirt van Topsport Vlaanderen. Een ritzege in de Ronde van Spanje van 2017 is zijn mooiste overwinning. Dit seizoen mocht hij een keer juichen, in de Franse Ronde van Poitou-Charentes.

Bij Team Qhubeka Assos, de opvolger van NTT Pro Cycling, wordt Armée herenigd met zijn ex-ploegmaat Victor Campenaerts. Op de website van zijn nieuwe ploeg zegt Armée dat hij "supergemotiveerd" is en wielrennen "een passie" voor hem is die hij ook bij het team voelt.

"Ik kende in het verleden wat persoonlijk succes, maar dat houdt mij niet tegen om te proberen nog beter te worden. Ik wil dit waarmaken met de passie, kennis, uitrusting en racementaliteit van Team Qhubeka Assos", legt hij uit.

Armée wil zijn ervaring ten dienste stellen van de ploeg en kijkt uit naar de hereniging met Campenaerts. "We zaten twee jaar in dezelfde ploeg en woonden de voorbij twee jaar in dezelfde stad."

Armée onderstreept daarnaast het feit dat het team veel liefdadigheidswerk verricht om het wielrennen in Zuid-Afrika te promoten. "Dit maakt de ploeg voor mij nog specialer. Het is een eer hier deel van uit te maken."