Amateurcompetities pikken de draad weer op vanaf half februari

De crisiscel van de KBVB bevat vertegenwoordigers van de Pro League, Voetbal Vlaanderen en zijn Waalse tegenhanger. "De beslissing die genomen is, was vrij unaniem", zegt Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen. "Er is een groot draagvlak voor."

Niet alleen werd een nieuwe startdatum afgesproken, maar ook werd beslist om enkel de heenronde af te werken. "Als we hadden vastgehouden aan een volledige competitie hadden er ook midweekse matchen gespeeld moeten worden en dat is voor amateurs niet haalbaar."

"De regels van stijgers en dalers blijven wel gelden. Omdat de eindrondes al eerder werden geschrapt, worden extra stijgers over de verschillende reeksen heen aangewezen. Als er bijvoorbeeld 5 stijgers uit 2 reeksen promoveren, dan gaan de eerste twee van elke reeks over en de nummer 3 met de meeste punten."

Een volledige annulering van de competitie lag ook op tafel. "Maar dan zouden we het voetbal tot augustus stilleggen of hadden we alternatieve formats moeten zoeken met oefenmatchen. Nu bieden we onze clubs tenminste nog perspectief."

"Het is ook een haalbaar schema, zelfs als er een 3e golf zou komen. De competities eindigen begin mei, dus we hebben een maand buffer om eventuele extra afgelaste matchen in te halen."

"Aan het einde van het seizoen valt voor clubs uit 2e en 3e amateur ook de controle door de Licentiecommissie eenmalig weg, om zo de clubs wat meer financiële ademruimte te geven."