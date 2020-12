"Mathieu van der Poel zal bij z'n rentree in het veld meteen meedoen voor de zege"

Vader Adrie van der Poel: "Mathieu heeft een goed gevoel"

Ronde van Vlaanderen-winnaar Mathieu van der Poel vertoeft momenteel nog in Benicassim (Spanje), later deze week keert hij terug naar het koudere België voor zijn eerste cross van het seizoen. Zaterdag start hij in de Scheldecross. Vader Adrie heeft alle vertrouwen in de rentree van zijn jongste zoon.

"Ik ga ervan uit dat hij meteen meedoet voor de overwinning", vertelt hij bij Sporza. "Hij zit goed in zijn vel en is met een goed gevoel op stage vertrokken. In principe kom je dan met een nog beter gevoel terug. Mathieu zal er sowieso veel zin in hebben."

"Na zijn val in de Driedaagse Brugge-De Panne heeft hij zijn rust gepakt en zich goed kunnen voorbereiden. De puntjes op de i zetten, dat doet hij nu nog niet, dat zou iets te vroeg zijn. Maar ik ga ervan uit dat hij vooraan mee zal doen."