"Door prestatie van Russell beweren dat Hamilton niet goed is, is kort door de bocht"

George Russell zat afgelopen weekend in de Mercedes van Lewis Hamilton en leek op weg naar de zege, tot Mercedes blunderde. Veel lof was wel zijn deel. "Nu heeft het brede publiek ook het talent van Russell gezien", zegt Sam Dejonghe.

Het leek een droomrace te worden voor George Russell, maar een mislukte pitstop en een lekke band gooiden roet in het eten. De jonge Brit heeft wel zijn visitekaartje afgegeven. "We hebben geleerd dat George Russell iemand is op wie we kunnen rekenen in de toekomst", zei Mercedes-baas Toto Wolff. "Hij heeft alle kwaliteiten dat een toekomstige ster nodig heeft." Russell heeft indruk gemaakt op Wolff, maar ook op Play Sports F1-analist Sam Dejonghe. "Hij komt uit de zo goed als traagste auto van het veld. Hij heeft doorheen de jaren geleerd om daar zo veel mogelijk uit te halen, meer dan die auto eigenlijk kan." "Als je dan plots een andere auto "onder je kont" krijgt die veel beter is en veel makkelijker snel rijdt dan die Williams, dan kan je er als rijder wel vrij snel het maximum uit halen. Dus in die zin had ik het wel verwacht, zeker met zijn talent." "Maar hij heeft zich uitstekend aangepast aan alles errond: de structuur van het team, de communicatie, alle procedures en knoppen op het stuur, etc. Hij is zichzelf gebleven. En hij was al heel getalenteerd, nu heeft het brede publiek dat ook gezien."

"Zeggen dat de beste auto wint, is niet onderbouwd"

Critici zien in de puike prestatie van Russell iets anders: "Drop eender wie in de beste auto en die wint wel, want het draait enkel om de auto." Daar gaat Dejonghe niet mee akkoord. "Dat hoor ik vaker, maar dat vind ik vreemd, want het is niet onderbouwd. Wie fan is van Formule 1, die weet dat die sport voor een groot deel gedreven wordt door technologie. De rijders zijn allemaal al van een heel hoog niveau." "Plus we spreken hier ook niet over een sport met seconden verschil tussen de wagens, maar het gaat om tiendes, om miliseconden op 1 ronde." "Mercedes heeft momenteel de beste auto, alle rijders gaan het daarin veel beter doen dan in hun eigen auto. Maar dat wil niet zeggen dat Hamilton daarom niet goed is, dat is echt veel te kort door de bocht".

"Bandenblunder kon ook met Hamilton gebeurd zijn"