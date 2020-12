Russell: "Ik ben er het hart van in, maar ik krijg nog wel een kans"

George Russell, de vervanger van Lewis Hamilton, kon in Bahrein een hand uitsteken naar de zege, maar die werd hardhandig afgehakt door ongezien amateurisme bij Mercedes. Na de race moest Russell het dan ook even laten bezinken. Op Twitter reageerde hij kort.

"Ik ben er het hart van in. Het mocht gewoon niet zijn. Maar ik ben trots op wat we gedaan hebben en we zullen onze kans nog wel krijgen", waarna hij nog sportief winnaar Sergio Perez feliciteerde: "Niemand verdient het meer dan jij."

Mercedes-teambaas Toto Wolff verklaarde het misverstand met de banden door een communicatiefout. "Een van onze bandencrews had de opdracht niet gehoord. De radio werkte niet in de pitsstraat en toen de auto binnenkwam, wisten ze niet wat ze moesten doen. Daarom hebben ze de verkeerde banden verwisseld."

"We hadden de stop ook niet kunnen doen, maar hadden een gat geslagen. Je kunt er twijfels over hebben, maar ik denk dat het de juiste beslissing was. We hebben al bij al goed werk geleverd, technische fouten gebeuren. We moeten ervan leren."

Wolff ving Russell na de finish op. "Het was een erg emotioneel gesprek. Maar dit zal niet zijn laatste kans zijn om een race te winnen. Dit is het begin van een sprookje, dat vandaag helaas niet is uitgekomen. Maar ik zou zeggen dat een nieuwe ster is geboren."

"Vandaag hebben we een nieuwe generatie gezien en de 'sky is the limit'. Alleen komt niemand in de buurt van Lewis", aldus Wolff. "Als zijn test negatief is, dan is het volgende week weer zijn auto. Is zijn test positief, dan zit George er opnieuw in."