Pech blijft Geraint Thomas achtervolgen (al lijkt de schade mee te vallen)

Sinterklaas had voor Geraint Thomas (34) geen fijn geschenk in petto. De Tourwinnaar van 2018 kwam vandaag ten val op training op een ijsplek en liep een ontwrichte schouder op.

Thomas werd behandeld in een ziekenhuis in Monaco. "Dit was niet de zondag die ik verwacht had", schreef de Welshman op zijn sociale media.

"Mijn schouder werd ontwricht, maar alles zit nu op zijn plaats na enkele pijnlijke uren. Ik heb gelukkig geen breuken opgelopen. Morgen kan ik weer op de rollen rijden."