Na vier uitleenbeurten ontbinden Jesé en PSG contract in onderling overleg

Jesé Rodriguez brak door bij Real Madrid, als een van de parels van de Madrileense jeugdopleiding. Ook bij de Spaanse nationale jeugdploegen stond hij bekend als een toptalent. In het seizoen 2013-2014 was hij voor het eerst een regelmatige invaller in het team van Carlo Ancelotti.

Een gescheurde kruisband remde zijn carrière even af, maar Jesé was hyperambitieus en wilde meer dan de status van invaller in Madrid. In de zomer van 2016 legde PSG 25 miljoen euro neer om zich te verzekeren van zijn snelle en technisch begaafde voetenwerk.

Alleen kon Jesé de verwachtingen niet inlossen. Al na een half jaar volgde een eerste uitleenbeurt aan Las Palmas. Er zouden er nog drie anderen in vier seizoenen volgen. Hij speelde voor Stoke City, Betis en Sporting.

Dit seizoen mocht hij twee keer kort invallen bij PSG, maar het merendeel van de matchen zat hij niet in de selectie van Thomas Tuchel. Daarop hebben beide partijen beslist om zijn contract tot de zomer van 2021 vroegtijdig te ontbinden.