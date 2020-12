Millwall-fans fluiten knielende spelers uit, reacties zijn scherp: "Het zijn racisten"

Voor het eerst in lange tijd waren fans weer toegelaten in sommige Engelse stadions. Zo ook bij Millwall, dat op 2.000 supporters kon rekenen voor de match tegen het Derby County van Wayne Rooney (0-1).

Die lieten zich horen vlak voor de aftrap, toen de spelers op het veld knielden om hun steun te betuigen aan de Black Lives Matters-beweging en de strijd tegen racisme. De Millwall-aanhang, die al geen te beste reputatie meedraagt uit het verleden, trakteerde de spelers op een fluitconcert.

Ex-voetballers Micah Richards en Dion Dublin, nu aan de slag als analist bij de BBC, veroordeelden de actie van de Millwall-supporters. "Er zijn maar 2.000 fans toegelaten. Kunnen ze die dan niet wat beter uitkiezen? Dit is echt ontmoedigend. Ik ben het beu dat we hier steeds opnieuw over moeten praten. Het lijkt wel in dovemansoren te vallen", zuchtte Richards.

Dublin was nog scherper: "Als ze niet akkoord gaan dat er geknield wordt, dan zijn het racisten. Als ze niet akkoord gaan met Black Lives Matter, dan zijn het racisten. Een minderheid verpest het voor een club die in de goeie richting leek te evolueren."

De spelers op het veld kregen na afloop de steun van de Engelse voetbalbond FA. "De FA steunt alle spelers die zich op een respectvolle manier willen uitspreken tegen discriminatie, zoals door de te knielen. We veroordelen het gedrag van supporters die zich laten horen tijdens zulke momenten", aldus de FA.