Mick Schumacher maakt als wereldkampioen in Formule 2 de overstap naar de F1

Mick Schumacher vertrok met de beste papieren in Bahrein. De 21-jarige Duitser had in de WK-stand een voorsprong van 14 punten op zijn dichtste belager Callum Ilott, die minstens in de top 2 moest eindigen om nog aanspraak te maken op de wereldtitel.

Schumacher zelf reed geen al te beste race in Bahrein en moest vrede nemen met de 18e stek. De Brit Ilott kon niet profiteren van de mindere race van zijn concurrent en finishte als 10e. De overwinning was voor de Indiër Jehan Daruvala.

Met de wereldtitel in de Formule 2 op zak maakt Mick Schumacher nu de overstap naar de Formule 1. Schumacher junior tekende eerder deze week een contract bij Haas Racing.