Hein Vanhaezebrouck debuteert met nederlaag: "Dit was niet echt verdiend"

"Of deze nederlaag vermijdbaar was? Ja, ik denk het. Ik zou zeggen: dit was niet echt verdiend", reageerde Hein Vanhaezebrouck bij de rechtenhouder na de 2-1 op het veld van KV Oostende.

"We wisten dat het moeilijk zou zijn tegen KVO, dat een stevige ploeg is. Antwerp en Club Brugge hadden het hier ook moeilijk. Bij ons ging het dezelfde richting uit."

"We kwamen - ideaal - op voorsprong, maar brachten net iets te weinig in de omschakeling. De gelijkmaker kwam er na balverlies, al hebben we minder kansen weggegeven dan de voorbije weken."

"Na de 1-1 pakten we de match weer in handen met goeie momenten, maar net toen we de betere ploeg waren, kregen we zo'n stomme penalty tegen en die veranderde het verloop."

"We hadden niet moeten verliezen", concludeerde Vanhaezebrouck, die onder meer zijn verdediging en Vadis Odjidja complimentjes gaf.

"Ik neem die pluspunten mee, maar ik heb ook werkpunten gezien. In één dag is het moeilijk om alles op zijn plaats te krijgen. Het zal meer tijd vragen, maar die hebben we niet echt. We maken er werk van."