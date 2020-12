Heemeryck eindigt 18e in supertriatlon in Daytona, vette cheque is voor Noor Iden

Omdat zowat alle belangrijke triatlons in 2020 in het water waren gevallen, had de Professional Triathletes Organisation, zeg maar de vakbond voor triatleten, zelf een officieus WK op poten gezet dat zich afspeelde op het mythische racecircuit van Daytona.

Alle grote namen uit het triatlonwereldje tekenden present, voor een halve triatlon. Qua afstanden vergelijkbaar met de zogenoemde 70.3 Ironmans en dus was het geen verrassing dat de heersende wereldkampioen met de oppergaai aan de haal ging.

Gustav Iden, die vorig jaar op zijn 23e de jongste wereldkampioen was geworden, sloeg vooral zijn slag in het lopen. Grote namen als de Brownlees betaalden in het laatste onderdeel de tol voor het snelle fietsen. Ex-Ironman-winnaar Sebastian Kienle gaf zelfs op tijdens de fietsproef.

Pieter Heemeryck mikte in dit straffe deelnemersveld op een plaats in de top 10 en hij slaagde er ook in op te rukken bij het fietsen, maar hij vond nooit de aansluiting met de top. Zo bleef hij de hele tijd tussen de 15e en 20e plaats hangen.

Heemeryck finishte uiteindelijk op 5'29" van Iden, op de 18e plaats. Van de prijzenpot van 1 miljoen dollar gaat 82.000 euro naar de jonge Noor. de Amerikaanse veteraan Matt Hanson en George Goodwin, een generatiegenoot van Iden, eindigden mee op het podium.