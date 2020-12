Grosjean revalideert voort in Zwitserland en past voor GP van Abu Dhabi

Romain Grosjean ontsnapte vorig weekend aan de dood in de GP van Bahrein, toen zijn wagen in brand vloog na een zware crash. De Fransman liep bij het ongeluk wel brandwonden op aan zijn handen. Die zullen nu voort verzorgd worden in Zwitserland.

Dat betekent dat Grosjean volgend weekend niet zal racen in Abu Dhabi en hij zijn laatste wedstrijd voor Team Haas gereden heeft. "Het is een enorme teleurstelling dat ik niet meer kan racen, al is dit voor mijn gezondheid en mijn veiligheid wel het beste", zegt Grosjean.

"Het is een van de moeilijkste beslissingen die ik in mijn leven moest nemen, maar het is uiteraard wel de verstandigste keuze. Ik zal het team missen en ik blijf supporteren."

Ook teambaas Günther Steiner reageert teleurgesteld. "Ook ik ben erg droevig dat Romain zijn laatste race voor Team Haas niet meer kan rijden. We hadden hem er allemaal graag bijgehad in Abu Dhabi. Toch zijn we het er allemaal over eens dat dit de juiste beslissing is."