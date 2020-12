Clement en Leko: "Het is een groot nadeel dat we maar 3x mogen wisselen"

Door de coronacrisis en het bijhorende drukkere programma werd deze zomer in verschillende competities beslist om 5 wissels per wedstrijd toe te laten. Dat is het geval in de meeste grote competities in Europa, met uitzondering van de Premier League. Daar mag nog altijd maar 3x gewisseld worden, net als in België.

"Dat is echt een groot nadeel", sprak Philippe Clement zaterdagavond na de zege tegen STVV. "Al onze tegenstanders in de Champions League kunnen elk weekend 5 wissels doen. Dat is een groot nadeel voor ons ten opzichte van clubs uit landen die wel 5x mogen wisselen. En dat geldt ook voor de andere Belgische clubs die Europees spelen."

"Eigenlijk heb je als coach maar 2 wissels, want die 3e moet je toch altijd overhouden voor wanneer iemand op het einde problemen heeft, zodat je niet met zijn tienen eindigt. Maar 2 wissels of 4, dat is echt een verschil."

"Ik hoop dat wat normaal is in het buitenland ook hier normaal kan worden. Het zou goed zijn als in heel Europa dezelfde regels gelden. Dit is gewoon een handicap voor ons en het maakt de kans op blessures veel groter."