Brand hindert Alvarado (per ongeluk) in materiaalpost: "Ben toch beetje kwaad"

"Ik was sterk, maar door dat akkefietje raakte ik van mijn melk. Ik was enorm gefocust en opeens gebeurde er iets wat je niet verwacht en dus verloor ik mijn concentratie. Ik moest terug in het ritme komen, maar dat lukte me niet al te best."

Lucinda Brand en Ceylin Alvarado gingen in Boom zij aan zij de finale in. In de voorlaatste ronde dook Alvarado als eerste de materiaalpost in, maar Brand stak haar voorbij en liet haar fiets voor het wiel van de wereldkampioene vallen.

Lucinda Brand is de sterkste Nederlandse in boeiende cross in Boom

Brand: "Een inschattingsfout"

Lucinda Brand bood na de cross haar excuses aan aan Ceylin Alvarado. De jury legde haar wel een kleine boete van 120 Zwitserse frank op. "Blijkbaar heb ik een regel overtreden. Het was niet opzettelijk, maar ik begrijp deze beslissing."

"Het was een vervelende samenloop van omstandigheden", reageerde de Nederlandse. "Iedereen weet dat ik niet de snelste ben in de materiaalpost en niet zo snel op mijn fiets zit. Dus als ik moet wachten op haar opsprong en dan zelf nog moet wisselen, zit ik op 5 meter."

"Mijn inschatting was dat onze mecaniciens niet zo strak achter elkaar stonden en er ruimte was. Die inschatting maak je in een split second, ik dacht dat we elkaar nog konden kruisen. Maar ik maakte dus de foute keuze, want we stonden te dicht op elkaar."

"Het is jammer, dat was mijn bedoeling niet. Ik wou dat het niet was gebeurd, maar het enige wat ik kon doen na die materiaalzone was wachten op Ceylin. Ik heb toen ook mijn excuses aangeboden, want zo wil je een concurrente niet uitschakelen. Ik hoop niet dat mensen denken dat ik dat wel wou. Ik begrijp ook wel dat Ceylin nu even kwaad is."