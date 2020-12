Balans na Rotterdam: "Paar uitschieters, paar onder de verwachtingen"

De Rotterdam Qualification Meet was door de Nederlandse Zwembond in het leven geroepen om zwemmers de kans te geven zich te plaatsen voor het EK en de Spelen.

Op de 200 meter vrije slag slaagden Alexandre Marcours en Sébastien De Meulemeester erin hun ticket voor het EK te bemachtigen, maar een (extra) olympische limiet was voor geen enkele Belg weggelegd.

"Er waren een paar leuke uitschieters en een paar zwemmers zijn onder de verwachtingen gebleven", vat Ronald Gaastra, de hoofdcoach van de Vlaamse Zwemfederatie, het samen.

Het was de eerste topmeeting in meer dan een jaar voor de Belgen. "Hier doe je het voor. Je traint om te racen. Dit motiveert ook. We weten nu waar we staan en welke weg we nog moeten afleggen naar het EK in mei en de Spelen in de zomer."

"Louis (Croenen) zwom een heel goeie 100m vlinderslag (een Belgisch record), maar we hadden gehoopt dat hij die extra snelheid ook op de 200m had kunnen tonen (de afstand waarop hij al geplaatst is voor Tokio). Hij had sneller dan 1'56" en zelfs 1'55" moeten zwemmen."

Voor toptalent Roos Vanotterdijk was Rotterdam vooral een leermoment. "Ik vroeg haar om 's ochtends trager te zwemmen dan 's avonds en dan zie je haar twijfelen. Maar dat is de beste methode om te leren hoe je moet racen op seniorenniveau. Je moet kunnen indelen, een raceplan opstellen."

"Ik denk algemeen dat we op de goeie weg zijn. Sinds augustus hebben we de belasting verhoogd, dat moet nu nog over langere periode gebeuren. Dan kunnen ze ook persoonlijke records zwemmen op de belangrijke wedstrijden."