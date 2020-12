Steels: "We verwachten niet dat Cavendish 6 ritten in de Tour zal winnen"

"De terugkeer van Mark Cavendish is een uitdaging", vindt Tom Steels. "In de jaren dat hij bij ons was, hebben we heel goed kunnen samenwerken en ook heel veel gewonnen. Mark is toch een figuur waar je plezier aan beleeft. Ik kijk er echt naar uit om weer met hem samen te werken, ook al is het natuurlijk niet meer de Cavendish van vroeger."

Wat verwacht Steels dan precies van Cavendish? "Mark heeft enkele mindere jaren gehad. Op sportief vlak zullen we stap voor stap weer moeten opbouwen. Ik denk dat we er in de eerste plaats voor moeten zorgen dat hij weer met plezier kan koersen."

"We willen hem weer het gevoel geven dat hij fysiek opnieuw de oude wordt. Als hij zich goed voelt op de fiets, kunnen we weer naar de sprints kijken. Ik twijfel er niet aan dat hij nog altijd de capaciteiten heeft om wedstrijden te winnen. Maar het koersplezier is de eerste prioriteit."