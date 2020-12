Serie B-club van Silvio Berlusconi sluit Mario Balotelli in de armen

Met de loopbaan van Mario Balotelli gaat het al een tijdje fors bergaf. Het Italiaanse enfant terrible was vorig seizoen afgegleden tot bij Brescia, een van de degradanten naar de Serie B. Maar ook bij die club had Balotelli het te bont gemaakt en in de zomermercato kwam geen nieuwe club aankloppen.

Balotelli leek met Vasco da Gama in Brazilië nog een uitweg gevonden te hebben, maar de Italiaan hoeft het uiteindelijk niet zo ver te zoeken. In eigen land gelooft Monza nog in de kwaliteiten van de voormalige topspits, goed voor 36 caps bij de Squadra.

Monza, actief in de Serie B, zal Balotelli een contract voorschotelen. Maandag zou hij zijn medische testen afleggen bij de club waar ook Kevin-Prince Boateng speelt.

"Voorzitter Silvio Berlusconi is enthousiast. Hij heeft al met Mario gesproken", vertelde bestuurder Adriano Galliani in de Italiaanse pers.

Balotelli zal fors moeten inleveren, maar kan bij Monza nog bonussen opstrijken als de promotie naar de Serie A wordt verwezenlijkt.

Monza staat voorlopig 8e in de Serie B, maar wil zo snel mogelijk stijgen. De club werd ruim 2 jaar geleden overgenomen door Silvio Berlusconi, ex-premier van Italië. De flamboyante Italiaanse zakenman had in 2017 AC Milan van de hand gedaan.