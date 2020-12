Polsstokspringer Duplantis en hink-stap-springster Rojas zijn Atleten van het Jaar

Dat de keuze bij de mannen op Armand "Mondo" Duplantis viel, mag geen verbazing wekken. Hij ging dit jaar 2 keer over het oude wereldrecord van Renaud Lavillenie, eerst 6,17m in Torun (Pol) en daarna 6,18m in Glasgow (Sch).

Duplantis is hiermee de 2e polsstokspringer, na Lavillenie in 2014, die wordt verkozen tot Atleet van het Jaar. "Het is cool als de mensen mij het nieuwe gezicht van de atletiek noemen, maar zelf wil ik gewoon zo hoog mogelijk springen, records breken. Ik wil mezelf nog verbeteren."

Bij de vrouwen was het meer koffiedik kijken wie de trofee zou winnen, want onder meer Letensebet Gidey (5000 meter) en Sifan Hassan (uurrecord) braken een wereldrecord in 2020. De jury was uiteindelijk het meest gecharmeerd door het wereldrecord indoor van hink-stap-springster Yulimar Rojas (15,43m).

"Ik kan het niet geloven dat ik gewonnen heb", zegt Rojas. "Het was al een overwinning om bij de genomineerden te horen. Dit geeft me een enorme boost voor het belangrijke jaar 2021." Rojas is de eerste atleet uit Venezuela (m/v) op de erelijst.