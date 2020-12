Haas speelt nog wat meer leentjebuur bij Ferrari en trekt technische man aan

Toen de Amerikaan Gene Haas zijn centen in een F1-renstal pompte, had hij altijd gedroomd van een team dat kon meedraaien in de middenmoot. In 2018 eindigde Haas 5e in het constructeurskampioenschap, net onder gevestigde waarden als Renault en Red Bull.

Maar die lijn kon de Amerikaanse renstal niet doortrekken: dit seizoen pakten Romain Grosjean en Kevin Magnussen amper 3 punten. Dat ze volgend jaar hun zitje kwijt zijn, is dan ook geen grote verrassing.

Een nauwere samenwerking met Ferrari, dat al de motoren levert bij Haas, moet het Amerikaanse team een duwtje in de rug geven. Mick Schumacher (21), een rijder uit het opleidingsprogramma van Ferrari, kruipt volgend seizoen achter het stuur van een Haas. Ook zijn Russische leeftijdsgenoot Nikita Mazepin krijgt een kans.

Ferrari stuurt ook Simone Resta naar Haas. Hij was jaren hoofdontwerper bij Ferrari en krijgt nu een hoge functie bij Haas. We moeten onze technische afdeling versterken, nadat we die tijdens de coronapandemie wat hebben afgebouwd", zegt teambaas Günther Steiner.