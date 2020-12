Controversieel spandoek overschaduwt stadsderby tussen Botafogo en Flamengo

Om het lege stadion toch wat op te smukken voor de derby in Rio had Botafogo onder meer spandoeken aangebracht. Eentje daarvan las: "Hier geven we wel om levens."

Een verwijzing naar het wegblijven van fans uit gezondheidsoverwegingen, maar bij Flamengo zag ze er vooral een sneer in naar een zwarte bladzijde uit de clubgeschiedenis van de rood-zwarten.

In februari 2019 kwamen 10 jonge kinderen om bij een brand in het trainingscentrum van Flamengo. De club is sindsdien in een juridisch gevecht verwikkeld om de schadevergoeding aan de families van de overleden spelers zo laag mogelijk te houden.

De vicevoorzitter van Flamengo eiste dat het spandoek meteen werd neergehaald, maar Botafogo liet het doodleuk de hele match hangen. Flamengo nam sportieve wraak - het won met 1-0 - maar achteraf dreigden de bezoekers alsnog om naar de rechtbank te stappen. Botafogo herhaalde dat de tekst gewoon een verwijzing was naar de coronapandemie.