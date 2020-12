Barcelona-coach Koeman: "Weer een gigantische stap achteruit"

In Europa gaat het Barcelona nog behoorlijk voor de wind, maar in de Primera Division worden de zwaktes van Barcelona keer op keer blootgelegd. Tegen Cadiz liep Barça al tegen een 4e nederlaag aan in amper 10 duels.

"Dit is weer een enorme stap achteruit", gaf een bijna mismoedige Ronald Koeman toe. "We moeten blijven vechten, maar 12 punten verschil tegenover een sterk team als Atletico is enorm."

"Of de titel al verloren is? Ja, als we ons gedrag niet verbeteren en we onze uitmatchen niet beter kunnen managen."

"Ik kan geen enkele uitleg bedenken voor die tegengoals. Misschien een gebrek aan concentratie, maar tegen Cadiz zag ik vooral een gebrek aan agressiviteit zonder bal."