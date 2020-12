AZ ontslaat coach Arne Slot omdat hij onderhandelde met Feyenoord

Omdat Dick Advocaat op het einde van het seizoen een punt achter zijn carrière zet, moet Feyenoord op zoek naar een nieuwe coach. Technisch directeur Frank Arnesen (ex-Anderlecht) lonkte naar Arne Slot, de succescoach van AZ.

Slot nam vorig jaar over van John van den Brom en loodste AZ naar de tweede plek in het spoor van Ajax. Toen de Nederlandse competitie werd stilgelegd, had AZ evenveel punten als Ajax, maar een minder doelsaldo.

Dat ook Slot wel interesse had in een avontuur in Rotterdam, was een klap in het gezicht van het bestuur van AZ. Hij kreeg meteen zijn ontslagbrief. "Bij AZ willen we een hoofdtrainer voor de groep die volledig gefocust is op AZ", klinkt het bij directeur voetbalzaken Max Huiberts.

Assistent Pascal Jansen zal als opvolger van Slot het seizoen afwerken. Hij krijgt assistentie van Robert Franssen, die vanuit de jeugd doorschuift naar de A-selectie.