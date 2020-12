Amateursporten vragen groen licht: "Is drukte in winkelstraten dan wel veilig?"

"Sporten in georganiseerd verband is verboden." De amateurclubs in Vlaanderen zagen de nieuwe coronamaatregelen met lede ogen aan. Ook de overdekte tennishal in Nijlen moest noodgedwongen de deuren sluiten. "Alleen de allerkleinsten mogen binnen nog les volgen", zegt Stein Celis van sportcenter Molenbos. "De volwassenen hebben dat geluk niet. En buiten tennissen laat het weer niet meer toe." Gevolg: 4 voltijdse lesgevers en 24 personeelsleden van het barteam zijn technisch werkloos. Ook de zelfstandige trainers zoeken oplossingen. "Het is niet gemakkelijk", geeft Celis toe. "Financieel begint het krap te worden, want de vaste kosten blijven lopen. Het is dus niet gemakkelijk om te overleven." Alleen een heropening kan soelaas bieden. "Elke week of maand is een gemiste kans", aldus Celis. "We begrijpen dat de kantine niet kan openen, maar er zijn wel mogelijkheden om veilig te tennissen."

Steun van virologen: "Het kan veilig"

Niet alleen vanuit Nijlen weerklinken noodkreten bij Tennis Vlaanderen. "Tal van clubs contacteren ons", zegt CEO Gijs Kooken. "Iedereen heeft begrip voor de strenge coronamaatregelen, maar we moeten nagaan of we niet veilig kunnen sporten. Is de grote drukte in de winkelstraten of zwembaden dan wel veilig?" Anderhalvemeteren is zeker geen probleem op een tennisterrein. "De spelers staan 23 meter uit elkaar", aldus Kooken. "Enkelspel en tennislessen kunnen op een perfect veilige manier. De overheid is hier ook van op de hoogte. Hopelijk zijn ze het aan het bekijken." "De inkomsten van de clubs staan zwaar onder druk. Tennis Vlaanderen heeft financiële ondersteuning aan de clubs gegeven, maar ook wij voelen de crisis. Hopelijk houden de clubs nog even vol."

De inkomsten van de clubs staan zwaar onder druk. Hopelijk houden ze nog even vol. Gijs Kooken, CEO Tennis Vlaanderen