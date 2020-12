Wout van Aert mag nu ook Vlaamse Reus in prijzenkast zetten

En nog was de honger van Van Aert niet gestild: hij verrichtte berenwerk voor kopman Primoz Roglic in de Tour en won ook nog twee Tourritten. Op het WK mocht hij twee zilveren medailles in zijn valies stoppen en in de Ronde van Vlaanderen moest hij nipt het hoofd buigen voor Mathieu van der Poel.

Van Aert begon zijn seizoen met een overwinning in de wielerklassiekers Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Daarna volgde nog een ritzege in de Dauphiné en de Belgische titel tijdrijden.

In 2019 leek de carrière van Wout van Aert even aan een zijden draadje te hangen na een zware val in de Tour, maar in 2020 is hij sterker teruggekomen dan ooit. Ondanks het coronavirus smukte hij zijn palmares stevig op.

Van Aert: "Mooi dat ik zo ben kunnen terugkomen"

"Het is zeker speciaal dat de Vlaamse sportjournalisten me hebben gekozen", zei Van Aert. "Het is geen uitsluitende wielerprijs, dus dat maakt het al bijzonder. We kunnen sportjournalisten toch wel bestempelen als kenners, zeker?"

"Het is een leuke erkenning. In een jaar waarin ik geen prijzen win, zal ik zeker beseffen hoe speciaal dit is. Ik probeer er ten volle van te genieten."

"Ik heb in 2020 nog moeten timmeren aan de weg terug. Ik denk dus zeker dat het een mooi verhaal is en dan geeft het extra plezier dat je er zo een prijs voor krijgt. Het is mooi dat ik zo ben kunnen terugkomen."

"Of ik er ook van droom om Sportman van het Jaar te worden? Daar weet ik niet hoeveel kans ik maak. Er loopt veel talent rond in België. Het zou magnifiek zijn, maar ik laat het op me afkomen."