Wesley Sonck: "Metamorfose van Antwerp onder Leko is fantastisch"

De Antwerpse trein dendert maar voort in de Europa League. Met 12 op 15 spelen ze volgende week in Tottenham zelfs voor groepswinst. "Dat is heel straf", vat Sonck samen.

"Groepswinst zou leuk zijn voor Antwerp, want dan tref je de op papier iets mindere ploeg in de volgende ronde. Tottenham heeft het duidelijk ook moeilijk tegen Belgische ploegen. Maar Antwerp speelt de komende weken ook nog tegen Genk en Club Brugge en kan minder roteren dan Tottenham."

"De metamorfose van Antwerp onder coach Ivan Leko is in elk geval fantastisch. Onder Laszlo Bölöni speelde Antwerp stug en was het voetballend niet altijd even goed. Wat Leko met de ploeg heeft gedaan, is zeer leuk. Voor topvoetbal moet je tegenwoordig in Antwerpen zijn."

Ook verdediger Ritchie De Laet ontbolstert onder de vleugels van Leko. "Hij was al een degelijke verdediger, maar de laatste maanden is hij zeer sterk. Of hij een kans maakt bij de Rode Duivels? Er worden honderdduizend namen genoemd. Gelukkig moet ik die selectie niet maken."