Vandenbempt: "Wie is eigenlijk de baas in Gent: de spelers of het bestuur?"

Het zijn barre tijden voor AA Gent: 0 op 15 in de Europa League, 8 nederlagen in de competitie en nu ook al de derde trainer van het seizoen op de keien. Peter Vandenbempt ziet het somber in: "Ivan De Witte en Michel Louwagie zijn goed bezig om AA Gent in één seizoen terug te katapulteren in de tijd."

Ik was wel wat verrast dat De Decker meteen na de nederlaag tegen Slovan Liberec werd ontslagen. Ik vind het een gebrek aan stijl en respect voor De Decker. Je laat hem eerst nog nietsvermoedend televisie-interviews doen voor de rechtenhouders - want dat moet van de UEFA - en dan verschijnt hij niet meer op de persconferentie. Dat vind ik geen manier van werken. Maar als je kijkt naar de resultaten, dan is het de wet van het topvoetbal. De Decker heeft 17 wedstrijden gecoacht en 11 keer verloren. Europees heeft Gent nu zelfs 7 keer op rij verloren, de voorrondes voor de Champions League meegerekend. Als je dat neerzet bij een topploeg, dan ben je in gevaar. Ondanks het feit dat AA Gent af en toe goede wedstrijden speelde, bleef het in hetzelfde bedje ziek. Als je dat niet kan rechttrekken, dan kan een ontslag gebeuren.

De spelers, die zelf nog niets hebben gepresteerd dit seizoen, zijn erin geslaagd om voor de tweede keer dit seizoen te vragen om een trainer op straat te zetten.

Commentator Tom Boudeweel heeft begrepen dat ook dit ontslag er gekomen is op vraag van de spelers. Dat vind ik nog eens bijzonder kwalijk. De spelers zijn naar het bestuur gestapt om te zeggen dat ze het toch niet helemaal zagen zitten met Wim De Decker. Ze zouden vragen hebben gehad bij zijn tactische keuzes en people management. Dat wil dus zeggen dat de spelers, die zelf nog niets hebben gepresteerd dit seizoen, erin slagen om voor de tweede keer dit seizoen te vragen om een trainer op straat te zetten. Een trainer van wie het bestuur had gezegd dat hij tot Nieuwjaar zou krijgen om zich te bewijzen. Maar Sinterklaas moet nog komen en De Decker ligt al buiten. Mijn vraag is dus: wie is eigenlijk de baas bij AA Gent? De spelers of het bestuur?

"AA Gent is mentaal kwetsbare ploeg"

AA Gent is aan het seizoen begonnen met torenhoge ambities. Dit seizoen zouden ze Club Brugge beconcurreren en pijn doen. Ze wilden ook absoluut naar de Champions League. Ik juich het toe dat ze die ambities uitspreken. Gent heeft er ook stevig in geïnvesteerd.

Vandaar al een eerste paniekreactie met het ontslag van Jess Thorup na 2 nederlagen. Zo heeft het bestuur de club gedestabiliseerd, want Thorup was razend populair bij de supporters én de spelers. Om de coach dan al na 2 speeldagen aan de deur te zetten, was een ondoordachte beslissing. De aanstelling van Laszlo Bölöni was dan weer een miscast. Daarbij komt nog eens de algemene malaise: in de supportersbrief "SOS Gantoise" worden alle pijnpunten binnen de club nog eens blootgelegd. Dan moet ik concluderen dat de club overhoop ligt met ongeveer iedereen. Die supportersbrief werd geschreven vanuit een oprechte, maar ook terechte bekommernis over de toekomst van AA Gent. Maar ik hoor dat ook daar wat smalend over werd gedaan. Als je zelfs die zorgen niet erkent, dan heeft Gent toch een probleem.

Bij de minste tegenslag slaagt Gent er niet in om de mouwen op te stropen. Ze zijn alleen maar stoer als ze een andere trainer willen.

Er zijn op het veld wel wat momenten geweest waarop het anders had kunnen lopen. Gent creëert veel kansen - het hoogste aantal kansen in eerste klasse - maar kan niet scoren. Ze zitten al aan 4 doelmannen, ook daar is druk geweest om snel van keeper te wisselen.

De sterkhouders, die op het veld de kar moeten trekken, maar er niet in slagen en dan maar in de bestuurskamers gaan zeuren, mogen ook eens voor de spiegel gaan staan.

De kopjes gaan snel hangen bij Gent en ook dat heeft met scouting te maken. Je moet niet alleen spelers rekruteren op basis van reputatie, maar je moet ook leidersfiguren halen. In principe zouden die er moeten zijn met Odjidja en Kums, maar ze lijken er in moeilijke omstandigheden niet in te slagen.

AA Gent is een mentaal kwetsbare ploeg: als het goed draait, zoals in de periode onder Jess Thorup, kunnen ze geweldig voetballen. Ook dit seizoen hebben ze dat al een paar keer getoond, zoals tegen Beerschot. Maar bij de minste tegenslag slagen ze er niet in om de mouwen op te stropen en de strijd aan te gaan. Ze zijn alleen maar stoer als ze een andere trainer willen.

"De Witte en Louwagie zijn hun krediet overboord aan het gooien"

En nu? Introspectie. Het bestuur moet niet halsoverkop een nieuwe trainer aanstellen. Of het de juiste keuze was om door te gaan met De Decker, is moeilijk te zeggen. Hij werd zeer sterk geapprecieerd als assistent van Bölöni bij Antwerp.

Het was in elk geval geen goed idee om Peter Balette als zijn assistent te nemen, nog zo'n populair figuur bij de spelers die eerst opzij was geschoven door de komst van De Decker.

Het was op zich een goede beslissing om door te gaan met De Decker tot Nieuwjaar, maar die belofte heeft het bestuur nu zelf gebroken. Misschien is het geen slecht idee om in alle rust op zoek te gaan naar een nieuwe trainer, terwijl Balette de ploeg leidt. In dit gekke coronajaar kan Gent met een reeksje weer staan waar het ongeveer wil staan.

Los daarvan is AA Gent als club toe aan introspectie over de toekomst en de werking van de club. Ivan De Witte en Michel Louwagie, die terecht heel veel lof hebben gekregen voor wat ze de voorbije 15 jaar met Gent hebben gedaan, zijn goed bezig om al dat krediet overboord te gooien en AA Gent in één seizoen terug te katapulteren in de tijd. Dat kan niet de bedoeling zijn.