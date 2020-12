Valentine Dumont en Fanny Lecluyse zwemmen naar overwinning in Rotterdam

Een aantal Belgen gaan in Rotterdam, na een door corona geteisterd seizoen, op zoek naar een EK-ticket of ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.

Valentine Dumont won de finale van de 200m vrije slag in 1:58.63. Die tijd ligt 3 tienden boven haar Belgisch record. Voor een olympisch ticket moet Dumont nog ruim een seconde van haar tijd zwemmen. Lotte Goris werd met een evenaring van haar PR (2:00.28) 3e, Kimberly Buys (2:03.61) eindigde als 8e.

Fanny Lecluyse, die al zeker is van haar plaats in Tokio, won de 200m schoolslag in 2:25.04. Daarmee dook ze opnieuw onder de olympische kwalificatietijd van 2:25.52.

Louis Croenen finishte als 2e op de 100m vlinder in 52.21. In de ochtendsessie had Croenen een Belgisch record (52.10) gezwommen. Croenen is voor de Spelen al geplaatst op de 200m vlinder. Voor de 100m vlinder ligt de olympische limiet op 51.96.



Roos Vanotterdijk tikte als 3e aan op de 100m vlinder in 58.76. Om Tokio te halen, heeft de 15-jarige een tijd van 57.92 nodig. Dat is een honderdste meer dan het BR van Kimberly Buys (57.91).