Uitstel Olympische Spelen kost organisatie minstens 2,1 miljard euro

Het organisatiecomité laat ook weten dat ze rekening houden met een verdere stijging van deze meerkost. Er werd daarom een buffer van 27 miljard yen voorzien (een dikke 200 miljoen euro).

De extra kosten worden gedeeld door de Japanse regering, de stad Tokio en het Japanse organisatiecomité. Dit zware kostenplaatje lijkt koren op de molen voor de vele tegenstanders van de Olympische Spelen.

Verschillende peilingen brachten al naar voren dat een grote meerderheid in Japan voorstander is van een nieuw uitstel, tot de pandemie helemaal onder controle is, of zelfs een definitieve annulering.

De nieuwe olympiade staat momenteel gepland tussen 23 juli en 8 augustus 2021.

Voor het uitstel werden de totale kosten door de organisatie geschat op 12,6 miljard dollar (10,36 miljard euro). Dit cijfer werd toen al hevig betwist, verschillende doorlichtingen rekenen op ongeveer het dubbele.

Een studie van de Universiteit van Oxford zei twee maanden geleden al dat deze zomerspelen de duurste spelen uit de geschiedenis zullen worden.