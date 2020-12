Tiesj Benoot: “Vanaf 2022 zal ik me meer toeleggen op het klassementswerk”

Door corona is het ook voor wielrenners een aparte winter. “Het is rustiger dan normaal. Er zijn geen teammeetings, teambuildings of wilde feestjes", lacht Tiesj Benoot.

"Dat is een voordeel, want daardoor ben je langer thuis, al had ik natuurlijk liever een normale winter gehad waarin ik kon afspreken met wat vrienden."

De jaarlijkse ploegstage is er voorlopig niet bij voor Benoot. “Normaal trekken we in december op stage met de ploeg, maar die heeft beslist om dat niet te laten doorgaan. Dat lijkt me een verstandige keuze, want zo hoeven we geen renners van over de hele wereld samen te brengen."



“Daarom vertrek ik volgende week zelf op stage op stage naar Gran Canaria, samen met Laurens De Plus, Maarten Wynants en Otto Vergaerde. Het wordt stevig trainen, maar natuurlijk niet al te intensief. "