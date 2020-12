Sunweb trekt zich terug als titelsponsor, Team DSM springt in de bres

Het coronavirus spaarde de reissector niet: Sunweb zag zijn inkomsten kelderen in 2020 en was genoodzaakt om zich terug te trekken als titelsponsor van Team Sunweb. Het reisbureau blijft wel partner van de wielerploeg.

Maar de Duitse WorldTour-ploeg moest niet ver zoeken voor een nieuwe hoofdsponsor. Manager Iwan Spekenbrink klopte alweer aan bij een Nederlands bedrijf: DSM, dat al samenwerkte met het team. Het chemiebedrijf wordt nu voor de komende vier jaar de hoofdsponsor.

Team Sunweb, dat in de Giro nog de 2e en 3e plaats wegkaapte in het eindklassement en drie ritzeges veroverde in de Tour, hoopt in 2021 op hetzelfde niveau te presteren onder de vlag van Team DSM. Met Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder rijden er twee Belgen bij Team DSM.