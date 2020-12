Neymar en Messi opnieuw samen: toekomstig feit of onhaalbare droom?

"Ik zou het liefst van al opnieuw met Lionel op het veld staan." Dat "bommetje" dropte Neymar woensdag na zijn wedstrijd met PSG tegen Manchester United (1-3 winst). Het is al langer bekend dat de twee vrienden graag weer in dezelfde ploeg zouden staan. Sirik Geffray, kenner van het Franse voetbal, analyseert voor ons de mogelijkheden.

Boezemvrienden met een twist

"Wie wil er nu niet samen met Messi spelen?" Met deze vraag trappen we eigenlijk een open deur in. Sirik Geffray denkt dat de vriendschap tussen de beide supersterren toch een rol zal spelen in de uiteindelijke beslissing. "Neymar heeft deze zomer, toen de transfersoap rond Messi woedde, meerdere keren met zijn vriend gebeld om hem naar Parijs te lokken. Neymar is graag in Parijs. De mode, de restaurants, het uitgaansleven. Daarvan heeft hij ook Messi proberen te overtuigen." Anderzijds vindt Geffray het ook wel bizar dat Neymar Messi terug bij hem wil. "In de remontada van Barcelona tegen PSG (2017) was de Braziliaan beslissend, maar alle aandacht ging toen na de match naar Messi. Dat was de trigger voor Neymar om Barça te verlaten en uit de schaduw van de Argentijn te treden." "Maar als Messi nu naar PSG zou gaan en ze winnen de Champions League, dan gebeurt eigenlijk net hetzelfde, want iedereen zal dan zeggen dat het dankzij de komst van Messi was. En dan kan Neymar opnieuw fluiten naar de Gouden Bal."

Neymar en Lionel Messi bij Barcelona.

PSG is niet sterk genoeg om Champions League te winnen

Geffray meent ook dat het bij Neymar in zijn hoofd een beetje begint te spoken: "Waarop word ik na mijn carrière afgerekend? Prijzen!" De Braziliaan liet zich smalend ontvallen dat hij niet naar PSG gekomen was om Europa League te spelen. Dat had gekund als het tegen Man. United slecht was afgelopen. "De League 1, Franse beker en de Ligabeker winnen is niet meer genoeg voor Neymar. Uit zijn entourage horen we dat hij vindt dat PSG maar 6,7 of 8 spelers heeft die het niveau van de Champions League aankunnen." "Terwijl bij absolute toppers als Bayern München en Real Madrid dat 11, 12 of zelfs 13 spelers zijn. Zijn eergevoel voor zijn palmares is ook een trigger om te zeggen dat ze Messi echt wel nodig hebben in de lichtstad."

Constructies om financial fair-play te omzeilen

Dromen mag uiteraard, maar er bestaat in Europa iets als financial fair-play. Puur economisch gezien, is er geen enkele ploeg die de twee supersterren kan aantrekken. Maar er zijn mechanismes om dit te omzeilen. "Het verhaal ging deze zomer dat Messi naar Man.City zou gaan, daar twee seizoenen zou spelen aan een “normaal” loon en dat hij dan de laatste jaren zou gaan voetballen bij een satellietclub in New York, waar hij dan zijn astronomische loon van 300 miljoen euro zou krijgen." "Nu denken ze misschien bij PSG hetzelfde? We kopen nog snel een clubje in Qatar en we zetten dezelfde constructie op, waardoor Messi na een periode van 3 jaar bij ons nog kan gaan rentenieren in de Emiraten. FC Barcelona kan dit niet, dus lijkt het me uitgesloten dat ze samen bij Barcelona zullen spelen."

Het vraagstuk Kylian Mbappé

Ten slotte is er ook nog de jonge Franse superster van PSG Kylian Mbappé, die een cruciale rol vervult in het hele verhaal. "Messi is dit seizoen einde contract, maar het contract van Neymar en Mbappé loopt nog tot 2022, dus die moeten nu onderhandelen". Het is geen geheim dat de voorzitter van Real Madrid het Franse goudhaantje Mbappé wil hebben, maar Mbappé wil eerst wel eens zien wat ze in Parijs van plan zijn. "Mbappé wil graag zijn contract verlengen, maar dat zal niet voor minder zijn dan de 18 miljoen die hij nu per jaar verdient. Reken daarbij het loon van Neymar en Messi en trek daar het verlies van PSG door corona af en je hebt weer een moeilijk verhaal."

"Neymar wil ook niet minder verdienen, maar als hij ervoor kan zorgen dat Messi komt, dan zit hij weer in een win-winsituatie. En hoewel ook Mbappé en Neymar goed overeen komen, blijven het allemaal ego's aan het eind van de rit." Tot slot is er nog een sponsorverhaal dat grote impact heeft. Neymar ruilde onlangs Nike voor Puma. Nike is de sponsor van PSG en Puma van Manchester City. Toeval? "Iedereen vindt het heel romantisch dat Messi bij Barcelona blijft, maar iedereen wil stiekem Messi, Neymar en Mbappé in dezelfde ploeg zien. Of beter nog: Messi, Neymar, De Bruyne en Aguëro."

