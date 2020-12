Napoli doopt stadion officieel om tot "Stadio Diego Armando Maradona"

Wat al langer in de lucht hing, is nu ook bevestigd. De thuisbasis van Napoli wordt vernoemd naar Diego Maradona. Het is een eerbetoon aan de Argentijnse sterspeler van Napoli.

De eerste tegenstander in het Stadio Diego Armando Maradona wordt het Spaanse Real Sociedad in de Europa League. De ploeg van Adnan Januzaj speelt volgende week tegen Napoli voor de groepswinst in groep F.