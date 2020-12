Minidocu over Lucinda Brand: "Heb haar aangeraden haar hart te volgen"

Lucinda Brand werd in 2013 en 2015 Nederlands kampioen op de weg. Vanaf 2016 rijdt ze ook rond in het veld, waar ze in 2018 en 2019 de nationale titel bij de vrouwen veroverde. Ze combineerde al die tijd de weg en het veld, maar kiest volgend jaar helemaal voor het veld.

"Mijn advies aan Lucinda was om eens helemaal op het veld te focussen en haar hart te volgen", vertelt trainer Paul Van Den Bosch in de docu."Ze is 32 jaar, dat is het moment om keuzes te maken. Als je dan blijft twijfelen, kan het zijn dat je achterblijft me lege handen, terwijl het doel met Lucinda is om titels te pakken. Hopelijk de wereldtitel."

De coronaperiode heeft Lucinda Brand als veldrijdster ook beter gemaakt. "Omdat we niet konden koersen op de weg, kon ik elke week minstens een keer in het bos trainen. Dat hielp me, want de bewegingen en de techniek op de fiets zijn toch anders in het veld. Op de weg is het monotoner."