Kompany zoekt geen excuses: "De jongens hebben alles geprobeerd"

"De jongens hebben alles geprobeerd"

Met nog een kwartier te voetballen zag het er nog goed uit voor Anderlecht. Het had een 1-0-achterstand omgebogen naar een 1-2-voorsprong en was ook de betere ploeg op het veld. Maar de tegentreffer van Bruno gooide roet in het paars-witte eten.

"Het is heel simpel. De verwachting is bij ons elke match dat we voor de drie punten gaan en dat we ze ook moeten pakken. Dat is de verwachting voor elke trainer en speler van Anderlecht", vertelt Kompany op de persconferentie.

"Maar als ik een objectieve analyse maak, kan ik mijn spelers niets aan intensiteit of wilskracht verwijten. Op bepaalde momenten, vooral in de laatste fase, speelden we gewoon niet scherp goed genoeg uit."

"De jongens hebben gevochten, we hebben alles gegeven. Ik kan ontevreden zijn, en dat ben ik ook met het resultaat, iedereen is dat, maar als ik objectief blijf, hebben de jongens alles geprobeerd."