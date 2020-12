Interimcoach Van Winckel: "Zou nadenken over job als hoofdcoach bij STVV"

Beloftetrainer Stef Van Winckel nam woensdag het roer over van Kevin Muscat. Op een persconferentie kijkt Van Winckel terug op het ontslag van de Australiër.

"In het voetbal zijn resultaten bepalend. Ik heb de wedstrijden gezien, er was veel ongeluk mee gemoeid. Maar goed, de resultaten zijn al een hele tijd minder. Dat geeft de doorslag", opent de interimcoach.

Van Winckel staat voor een moeilijke opdracht tegen Club Brugge, maar is niet van plan zijn ploeg naar de slachtbank te leiden. "We gaan niet naar Brugge om een wandeling doen, maar willen 3 punten rapen. Ik hoop dat spelers beseffen dat het voorbij 5 voor 12 is. Het is op leven en dood."





Over een opvolger van Muscat is nog niet gesproken bij STVV. "Ik bekijk het dag per dag en help waar nodig", vertelt Van Winckel. "Mocht de kans zich voordoen om trainer te blijven in 1A, zal ik er zeker over nadenken. Zo'n kans krijg je niet vaak."