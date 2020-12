Heemeryck start in supertriatlon op mythisch racecircuit in VS: "Zeer speciaal"

Triatleten zagen zo goed als al hun wedstrijden wegvallen door het coronavirus. Zelfs de Ironman op Hawaï moest eraan geloven. Daarom organiseren de triatleten dit weekend zelf de spectaculairste wedstrijd in jaren, met de grootste prijzenpot ooit, op de Daytona Speedway in Florida. Voor triatleet Pieter Heemeryck is dit dé afspraak van het jaar.

"Bijna alle atleten uit de wereldtop zijn aanwezig"

Pieter Heemeryck is de enige Belg in een deelnemersveld dat kan omschreven worden als het strafste ooit. "De PTO (Professional Triathletes Organisation) organiseert dit als een soort officieus WK." De wedstrijd kan je vergelijken met een ingekorte halve triatlon. 2 kilometer zwemmen, 80 kilometer fietsen en 18 kilometer lopen. "De beste triatleten op de olympische afstand, gecombineerd met de wereldtoppers uit de lange en middellange afstand staan hier aan de start." Het is dus uitkijken naar wie het zal halen: de explosieve olympische triatleten of de Ironmans met meer fond. "Het is een heel divers en internationaal veld dus het wordt een speciale wedstrijd", denkt Heemeryck.



Meer dan 1 miljoen dollar aan prijzengeld

Uiteraard kijkt Heemeryck uit naar de sportieve confrontatie met de wereldtop, maar voor een professionele triatleet zijn er nog andere factoren die meespelen. "Je moet toch je gezin kunnen onderhouden en de rekeningen blijven betalen. Als er veel wedstrijden wegvallen, is dat moeilijk en daar wordt in dit nieuwe format wel rekening mee gehouden." De profwedstrijd van zondag heeft een prijzenpot van meer dan een miljoen dollar, dat is bijna het dubbele van de Ironman op Hawaï. Niet alleen wordt de koek mooi in twee gedeeld onder mannen en vrouwen, er is ook een heel goede verdeelsleutel.

Als 15e ga je nog naar huis met een bedrag dat je in een belangrijke triatlon in Europa als winnaar zou krijgen. Pieter Heemeryck, triatleet

"Het is niet zo dat het podium met al het geld gaat lopen en het daaronder veel minder is. Ze hebben de pot heel geleidelijk afgebouwd. Als 15e ga je nog naar huis met een bedrag dat je in een belangrijke triatlon in Europa als winnaar zou krijgen.

"Het loont zeker de moeite. Zelfs de zestigste plaats zorgt ervoor dat bijna alle kosten van de reis terugbetaald zijn. Een mooie beloning voor de atleten die de verplaatsing gemaakt hebben."

"Op de tribune is plaats voor 150.000 man"

De wedstrijd wordt georganiseerd op de Daytona International Speedway waar de legendarische NASCAR-wedstrijd Daytona 500 wordt gereden. In deze tijden van corona is dit een ideale locatie volgens Heermeryck. "De Speedway is een enorm terrein met een al even gigantische parking. Op de hoofdtribune alleen al kunnen 150.00 mensen zitten. Er is dus plaats genoeg om social distancing te bewaren." Ook over de veiligheidsmaatregelen in de VS is onze triatleet zeer tevreden. "Ik heb mij nog geen enkele keer onveilig gevoeld. Maskers, handgels, afstand bewaren ... alles is hier hetzelfde. Ik ben hier al twee keer getest en als ik me slecht voel, kan ik een nieuwe test aanvragen." "Overal waar we komen, wordt onze temperatuur gemeten en een negatieve test wordt gevraagd. Ik heb in Europa ook aan twee events deelgenomen met meer dan 2.000 deelnemers, dus als het daar veilig kan, waarom hier dan niet?"



"Geslaagd bij top 10, maar ik droom van meer"