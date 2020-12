FIFA-voorzitter Gianni Infantino: "Moeten buitenspelregel herbekijken"

Sinds de komst van de VAR kunnen scheidsrechters millimeterwerk uitvoeren bij de buitenspelregel. Dat precisiewerk wordt soms niet in dank afgenomen door spelers en clubs. "De buitenspelregel moet herbekeken worden", geeft Gianni Infantino toe.

"De buitenspelregel is enorm veranderd in de afgelopen eeuw, het is hoog tijd om die opnieuw onder de loep te nemen", vertelt Infantino. "We bekijken of we de regel kunnen verbeteren. Niet omwille van de VAR, wel omdat we meer offensief voetbal willen promoten."

"De vraag is of we meer voordeel moeten geven aan de aanvallers en of het zou helpen om de randgevallen van buitenspel weg te nemen. Die discussies vinden op dit moment plaats."

Infantino begrijpt de kritiek van spelers en fans, maar blijf een grote voorstander van de VAR. "De VAR helpt het voetbal. Ik denk dat we er ook rekening mee moeten houden dat het systeem nog maar 2 jaar oud is", besluit de FIFA-voorzitter.