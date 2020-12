Europese uitschakeling krijgt staartje: Patrick Vieira niet langer coach van Nice

Vieira’s assistent, de Roemeen Adrian Ursea, neemt zijn taken als hoofdcoach voorlopig over. In de Ligue 1 staat Nice momenteel op een eerder teleurstellende elfde plaats.



Patrick Vieira leidde de club de voorbije twee seizoenen naar de zevende en zesde stek in de eindnotering. Voor de Franse ex-international was het zijn eerste job als trainer in Europa. Daarvoor was hij ook al coach in de MLS bij New York City (2016-2018).



Als speler behoorde de gewezen middenvelder tot de absolute wereldtop in zijn generatie. Hij begon zijn carrière bij Cannes, waarna hij actief was bij AC Milan (1995-1996), Arsenal (1996-2005), Juventus (2005-2006), Inter (2006-2010) en Manchester City (2010-2011).



In totaal werd Vieira drie keer kampioen in Engeland en vier keer in Italië. Met de Franse nationale ploeg werd hij ook wereld- en Europees kampioen.