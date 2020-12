Croenen opent in Rotterdam meteen met Belgisch record op 100 m vlinderslag

Louis Croenen kon in Rotterdam eindelijk tonen waarvoor hij de voorbije maanden getraind heeft. "Ik ben geprikkeld om iets te laten zien", zei hij vooraf. "Ik wil de puntjes op de i zetten, hopelijk met een persoonlijk record."

En de 26-jarige zwemmer uit Turnhout is een man van zijn woord. In zijn eerste reeks op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam zwom hij 52"10 op de 100 meter vlinderslag. Hij verbetert de besttijd die François Heersbrandt op de Spelen van Londen in 2012 neerzette (52"22).

Croenen heeft zijn olympisch ticket al beet op de 200m vlinderslag en kan morgen in Rotterdam tonen hoe sterk hij op die afstand is. Voor de 100m vlinderslag nadert hij de olympische limiet van 51'96".