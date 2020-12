Boudeweel: "AA Gent had nood aan iemand die ze niet meer kunnen ontslaan"

Hein Vanhaezebrouck is terug in de Ghelamco Arena. Geruchten over die terugkeer waren er al vaker, maar ruim drie jaar na zijn afscheid is de hereniging een feit. En de verwachtingen zullen hoog zijn "In de zomer schreef Vanhaezebrouk in een column dat Gent nog nooit zo een sterke kern heeft gehad", herinnert Tom Boudeweel zich.

"Het was bij wijze van spreken gewoon wachten op het ja-woord van Hein Vanhaezebrouck voor dit huwelijk. Een huwelijk dat toch ooit een droomhuwelijk was", zegt Tom Boudeweel. "Dat Mogi Bayat de manager is van Vanhaezebrouck en een vriend van het Gentse huis vergemakkelijkt de nieuwe relatie nog een beetje." "Vanhaezebrouck moest recent een operatie ondergaan, maar door nu ja te zeggen tegen Gent ga ik er vanuit dat hij opnieuw helemaal de oude is. Nu zal hij ook AA Gent moeten genezen." "Het bestuur heeft heel snel gehandeld na het ontslag van Wim De Decker. Dat kan je negatief bekijken en zien als paniek. Of je kan zeggen dat voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie de koe bij de horens hebben gevat en meteen in actie zijn gekomen." "Het viel me de voorbije weken al op dat ze niet in de pers te bespeuren waren. Misschien waren ze toen al iets aan het voorbereiden, want de resultaten onder Wim De Decker waren niet goed."

"AA Gent had een sterke persoonlijkheid nodig"

De naam van Hein Vanhaezebrouck is voor altijd verbonden aan de eerste landstitel van AA Gent en de geweldige campagne van de club in de Champions League. Hij is iemand met een grote staat van dienst. En dat is geen toeval. "Hein Vanhaezebrouck is meer dan een coach. Hij regelt alles binnen een club. Hij trekt ook alle aandacht naar zich om de andere rustig te laten werken."

"AA Gent heeft een sterke persoonlijkheid nodig, iemand die kan terugvallen op zijn verleden. Iemand die ze echt niet meer kunnen ontslaan omdat hij al zoveel heeft bewezen bij de club. Iemand om naar op te kijken." "De naam van Michel Preud'homme is ook al eens gevallen, maar die zit redelijk vast bij Standard. Dan blijft Vanhaezebrouck over.

Ik citeer Vanhaezebrouck: "in zijn geschiedenis heeft Gent nooit zo een sterke kern gehad. Vijf jaar geleden werden we kampioen en overleefden we de groepsfase van de Champions League. Dat was met jongens van Kortrijk, KVO en Beveren. Nu loopt er meer kwaliteit rond.