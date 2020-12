Anderlecht beloont sterkhouder Murillo met nieuw contract

“Amir heeft alles wat we kunnen verwachten van een moderne fullback", vindt Peter Verbeke, de sportief directeur van Anderlecht. "Snel, agressief, goed aan de bal en aanvallend ingesteld. Met zijn verlenging willen we de huidige kern verder stabiliseren met oog op de toekomst."

Michael Amir Murillo streek tijdens de winterstop van vorig jaar neer op onze velden. De Panamees kwam toen over van de MLS-club New York Red Bulls uit de Verenigde Staten.

Murillo zelf is opgetogen over zijn nieuwe overeenkomst, al geeft hij in een video wel aan dat hij zijn familie erg mist. "Ik mis hen iedere dag en dat is moeilijk, maar het geeft me tegelijkertijd ook extra motivatie", aldus een duidelijk geëmotioneerde Murillo.