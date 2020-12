Vormer is ook op persconferentie onder indruk van De Ketelaere: "Goeie antwoorden, joh"

Door de zege overwintert Club Brugge in Europa en maakt het ook nog kans om dat in de Champions League te doen. Het was bovendien 15 jaar geleden dat Club thuis nog eens in de Champions League won.

"Dat wist ik niet", zei De Ketelare nadien. "Wat ik wel wist, is dat we alles aan deze wedstrijd goed moesten doen, omdat we moesten winnen. Die ambitie hebben we verwezenlijkt, dat geeft heel veel vertrouwen."

De Ketelaere is nu 1 jaar profvoetballer, is deze match zijn hoogtepunt tot nu? De Ketelaere wuift dat weg: "Deze overwinning is fantastisch, maar het is toch altijd leuker om dingen met de supporters te vieren. Hopelijk komt dat terug."

"We doen er alles aan om te blijven winnen, zodat we de supporters iets terug kunnen geven. Dat zij met vuurwerk afkomen, is ook heel leuk voor ons."