Vertonghen en Mertens scoren in de Europa League: bekijk hun goals

Dries Mertens zet Napoli op 1-0 tegen AZ

Napoli leek na de snelle openingstreffer van Mertens in Alkmaar op weg naar een eenvoudige zege, maar niets was minder waar. AZ maakte in de 2e helft nog gelijk, waardoor het zijn lot in eigen handen houdt.

AZ staat momenteel pas 3e in zijn groep, maar als het wint in Rijeka is het sowieso geplaatst. Napoli en Sociedad moeten dan onder elkaar uitmaken wie met de Nederlanders mee doorstoot. Enkel bij puntenverlies van AZ kunnen Napoli én Sociedad zich kwalificeren.