Thymen Arensman: "In Vuelta begon Tim Wellens in het Engels tegen mij"

De Nederlander Thymen Arensman is een van de veelbelovende jongeren in de talentenfabriek van Team Sunweb. Arensman stak in de Vuelta zijn neus aan het venster en had een leuke anekdote over vluchtgezel Tim Wellens.

Thymen Arensman eindigde in 2018 als tweede in de Ronde van de Toekomst, achter Tadej Pogacar. Terwijl zijn rivaal van toen dit jaar de Tour won, bouwde de 21-jarige Nederlander aan zijn carrière in de Vuelta. Hij zat twee keer mee in de vlucht in de ritten die Tim Wellens won. Of ze onderweg gepraat hadden? Deze vraag kreeg Arensman in de Rode Lantaarn, een Nederlandse wielerpodcast. "Ik vind het nog steeds heel mooi dat Wellens in het Engels tegen mij begon te praten. Dus hij kende me echt niet. Ik zei: "Maat, ik praat gewoon Nederlands." De andere etappe die Tim won, zat ik ook in de vlucht, hij zal dus goeie herinneringen hebben aan mij." "De dag na zijn tweede ritzege zei ik tegen hem: "Als ik weer met jou in de kopgroep zit, dan laat ik me uitzakken tot in het peloton." Maar ik denk dat Tim mij nu wel kent."

"Ik ben blij dat ik een Nederlander ben"

Arensman bereidde de Vuelta voor met een jonge Belg van Team Sunweb: Ilan Van Wilder. "We hadden samen getraind in de Ardennen, toch voor elk van ons een paar uur rijden in de auto", vertelt Arensman. "We hebben dat een paar keer gedaan en dat schept echt een band. Dan is het jammer dat hij in de Vuelta al in de eerste rit moet opgeven." Van Wilder en Arensman zijn rondehopen in België en Nederland. "Daar hebben we het wel eens over. Ilan krijgt veel meer aandacht van de media, puur omdat hij een Belg is." "We zijn heel vergelijkbare renners, we rijden even hard bergop en hebben bij de jeugd vergelijkbare prestaties geleverd. Maar hij is gewoon een Belg en hij krijgt meer druk van de media. Dus in dat opzicht ben ik blij dat ik een Nederlander ben."

"Ik vond Niels Albert een renner naar mijn hart"

Arensman is een klassementsrenner, maar bij de beloften eindigde hij ook als derde in Parijs-Roubaix. Achter winnaar Stan Dewulf, maar voor Jasper Philipsen die vierde werd op de wielerpiste van Roubaix. Misschien heeft zijn verleden als veldrijder daarmee te maken. "In de jeugd zag ik mezelf meer als veldrijder, maar ik zag dat ik minder techniek had dan de anderen. Ik vond Niels Albert altijd een mooie veldrijder. Hij was een renner naar mijn hart: gewoon kneitehard rijden. Hij reed ook mooi door het zand in Koksijde, dat vond ik machtig."